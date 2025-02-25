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17:04, 25 февраля 2025Силовые структуры

Обвиняемая в расправе над мальчиком мать раскрыла причину совершенного преступления

В Перми обвиняемая в убийстве 9-летнего сына мать расправилась с ним из-за долга
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Обвиняемая в расправе над 9-летним сыном в Перми мать Ирина Шатова рассказала, что совершила это преступление из-за накопленных долгов на сумму около 50 миллионов рублей. Об этом сообщил адвокат фигурантки на заседании в Пермском краевом суде, передает РИА Новости.

По данным агентства, адвокат подсудимой озвучил показания Шатовой. По его словам, женщина совершила расправу над сыном, когда получила отказ от клиента в займе для работы и исполнения обязательств. Общая сумма задолженности обвиняемой перед клиентами составляла 50 миллионов рублей. «Рухнула моя последняя надежда. Решила свести счеты с жизнью и взять с собой сына, так как ему было бы сложно жить без меня», — приводит ее слова защитник. Тогда женщина взяла белый шнур от телефона и удушила мальчика. После этого она подумала, что ребенок еще жив, поэтому она взяла нож, порезала ему горло и нанесла три удара в район сердца. Затем обвиняемая решила расправиться с собой, но не смогла.

По данным следствия, позже женщина пояснила, что испытывала с февраля стресс из-за финансовых потерь, понесенных из-за падения рынка ценных бумаг, к психологу не обращалась.

Ранее результаты психолого-психиатрической экспертизы подтвердили вменяемость женщины.

12 июля в чемодане на мусорной свалке обнаружили девятилетнего мальчика со множественными колото-резаными ранениями и следами удушения.

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