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18:37, 10 марта 2025Экономика

Рекордное подорожание огурцов и помидоров в России объяснили

Эксперт Мозговенко: Овощи в России подорожали из-за санкций и выросших тарифов
Вячеслав Агапов

Фото: Никита Юдин / Коммерсантъ

Овощи в России рекордно подорожали из-за выросших тарифов и санкций, ограничивающих доступ к семенной базе. Так объяснил рост цен директор по стратегическим вопросам Национального союза производителей плодов и овощей Игорь Мозговенко, его цитирует Ura.ru.

По словам эксперта, на цены огурцов и помидоров влияет рост тарифов на газ и электроэнергию, которые нужны для обогрева теплиц и досвечивания культур, — в регионах с коротким световым днем почти половину себестоимости обеспечивают траты на освещение.

«Из-за санкций в последние два года не хватает семян (99 процентов из них — импортные), удобрений и средств защиты растений. Как правило, все это ранее закупалось за границей. Мы сильно зависим от логистики и мировых цен. Чтобы снизить зависимость, надо развивать отечественную селекцию, заниматься локализацией и создавать свои гибриды. <...> Правда, процесс небыстрый. Потребуется около пяти лет для селекции каждого гибрида», — подчеркнул Мозговенко.

Овощи дорожают осенью на фоне сокращения предложения на рынке. К февралю их стоимость достигает пика. Ждать снижения цен стоит уже в марте и апреле: урожай поспевает в парниках и в частично открытом грунте в южных регионах, а также увеличиваются поставки овощей из стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

По словам главы Минсельхоза РФ Максима Борового, в 2024 году объемы производства сельхозпродукции в российских фермерских хозяйствах сократились на 5,1 процента в годовом выражении. Согласно предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики (Росстата), доля фермеров в структуре производства сократилась до 14,2 процента.

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