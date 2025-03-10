Рэпер Macan насобирал 226 штрафов за нарушение ПДД за четыре месяца

Рэпер Macan насобирал штрафов на 321 тыс. руб. за нарушение ПДД за четыре месяца

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) за четыре месяца насобирал 226 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму 321 тысяча рублей. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Отмечается, что в начале ноября 2024 года артист приобрел автомобиль Bentley Bentayga S 2022 года выпуска. Канал утверждает, что чаще всего Косолапов превышал скорость (172 штрафа). «Кроме того, рэпера ловили за проезд по выделенке (15 раз), несоблюдение требований знаков или разметки (11 раз) и неоплаченную парковку (11 раз)», — говорится в сообщении.

По данным источника, исполнитель оплатил все штрафы, кроме одного.

Всего за последние два года артист накопил как минимум 958 штрафов на более чем миллион рублей, пишет источник.

Ранее у народного артиста России, певца, экс-участника ансамбля «Веселые ребята» Александра Буйнова обнаружилось 172 штрафа за ПДД с июля 2017 года на общую сумму 158 тысяч рублей.