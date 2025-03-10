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11:34, 10 марта 2025Культура

Рэпер Macan насобирал 226 штрафов за нарушение ПДД за четыре месяца

Рэпер Macan насобирал штрафов на 321 тыс. руб. за нарушение ПДД за четыре месяца
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) за четыре месяца насобирал 226 штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму 321 тысяча рублей. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

Отмечается, что в начале ноября 2024 года артист приобрел автомобиль Bentley Bentayga S 2022 года выпуска. Канал утверждает, что чаще всего Косолапов превышал скорость (172 штрафа). «Кроме того, рэпера ловили за проезд по выделенке (15 раз), несоблюдение требований знаков или разметки (11 раз) и неоплаченную парковку (11 раз)», — говорится в сообщении.

По данным источника, исполнитель оплатил все штрафы, кроме одного.

Всего за последние два года артист накопил как минимум 958 штрафов на более чем миллион рублей, пишет источник.

Ранее у народного артиста России, певца, экс-участника ансамбля «Веселые ребята» Александра Буйнова обнаружилось 172 штрафа за ПДД с июля 2017 года на общую сумму 158 тысяч рублей.

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