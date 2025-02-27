Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:10, 27 февраля 2025Культура

У сбившего женщину Буйнова обнаружили 172 штрафа за нарушение ПДД

Mash: Александр Буйнов получил 172 штрафа за нарушение ПДД на 158 тысяч рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

У народного артиста России, певца, экс-участника ансамбля «Веселые ребята» Александра Буйнова обнаружилось 172 штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с июля 2017 года на общую сумму 158 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, певца чаще всего артиста штрафовали за превышение скорости (112 нарушений). При этом отмечается, что Буйнов оплатил все штрафы. Последний из них он получил 22 января. Чаще всего народный артист нарушал ПДД на дорогах Москвы и Московской области, пишет канал.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье. Отмечалось, что певец прятался от пострадавшей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Начались переговоры России и США в Стамбуле

      «Обсуждения» в «Одноклассниках» стали умнее и проще

      Стало известно возможное наказание Буйнова за сбитую на дороге женщину

      В российском городе откроют 10 центров для тестирования детей мигрантов

      Сержант из Якутии Григорьев сделал признание о прославившем его видео

      ФСБ возбудила дело на пятерых железнодорожников за махинации на экзамене

      Под Черниговом из-за взрыва пострадал объект критической инфраструктуры

      Россиянам назвали способ продать квартиру подороже

      В Чечне пригрозили уничтожением «евроичкерийцам» и их «радужным друзьям»

      Игрок «Ростова» оценил шансы на снятие санкций с российского футбола

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше