У сбившего женщину Буйнова обнаружили 172 штрафа за нарушение ПДД

Mash: Александр Буйнов получил 172 штрафа за нарушение ПДД на 158 тысяч рублей

У народного артиста России, певца, экс-участника ансамбля «Веселые ребята» Александра Буйнова обнаружилось 172 штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с июля 2017 года на общую сумму 158 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, певца чаще всего артиста штрафовали за превышение скорости (112 нарушений). При этом отмечается, что Буйнов оплатил все штрафы. Последний из них он получил 22 января. Чаще всего народный артист нарушал ПДД на дорогах Москвы и Московской области, пишет канал.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Александр Буйнов сбил пенсионерку в Подмосковье. Отмечалось, что певец прятался от пострадавшей.