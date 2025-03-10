Решение убрать Раппопорт из спектакля прокомментировали

Режиссер «Эйнштейна и Маргариты» Марин заявил, что не знал о замене Раппопорт

Режиссер спектакля «Эйнштейн и Маргарита» Александр Марин признался, что узнал о замене народной артистки России Ксении Раппопорт в последний момент. Об этом он рассказал RTVI.

Марин не смог объяснить, с чем связано такое решение.

«Не знаю, почему так вышло, я об этом был поставлен в известность уже постфактум», — ответил он.

Ксения свое отсутствие в составе спектакля «Эйнштейн и Маргарита» прокомментировала сообщением в социальной сети: «Нет, я здорова, по-прежнему в Москве». В то же время у актрисы на 2025 год намечена премьера спектакля в израильском театре.

Известно, что показы постановки отменяли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Ярославле. По словам представителей Министерства культуры, площадки руководствовались «общественным мнением». После начала специальной военной операции (СВО) Раппопорт подписала обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости остановить боевые действия.

Ранее стало известно, что осудившая СВО певица Светлана Лобода пожаловалась на карьеру после отъезда из России.