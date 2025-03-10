Россиянам назвали опасные для использования с удлинителем приборы в доме

Профессор Юрасов: Пылесос и обогреватель опасно подключать через удлинитель

Пылесос, обогреватель и некоторые другие электроприборы из повседневного обихода нельзя подключать через удлинитель — есть риск спровоцировать короткое замыкание или пожар. Потенциально опасную технику в доме назвал россиянам профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов, пишет «Газета.Ru».

По словам эксперта, современные пылесосы имеют высокую мощность (от 1000 до 2000 ватт). Если подключить их через удлинитель, кабель может сильно нагреться — вплоть до возгорания. Также не стоит использовать с удлинителем любые обогреватели (масляные, конвекторы или тепловентиляторы) — они потребляют до 3000 ватт и работают продолжительное время, создавая большую нагрузку на сеть.

Среди техники, которую не стоит подключать к удлинителю, Юрасов также назвал стиральные машины, варочные панели, электроплиты, холодильники и морозильные камеры, а также микроволновые печи. Так есть риск сломать электроприборы, нарушить проводку или поджечь квартиру, предупредил специалист.

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