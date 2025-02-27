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15:55, 27 февраля 2025Экономика

Россиянка украла электричество на миллионы рублей

Ura.ru: Жительница Перми украла электроэнергию на 2,2 миллиона рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жительница Перми украла электричество на миллионы рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Пермэнерго» сообщает Ura.ru.

По информации источника, женщина подключила к коммерческому помещению на первом этаже многоквартирного дома электричество, однако не заключила договор с энергетиками. В результате ее обязали заплатить за похищение электроэнергии 2,2 миллиона рублей.

«Суд удовлетворил требования компании "Россети Урал" в полном объеме. Принято решение о взыскании с ответчика суммы причиненного ущерба в размере 2,2 миллиона рублей и расходов по государственной пошлине», — говорится в сообщении. Россиянка пробовала оспорить решение суда, но не смогла. В «Пермэнерго» напомнили, что кража электричества приводит к его перебоям и перепадам напряжения, что способно привести к выходу электроприборов из строя.

Ранее стало известно, что в Дагестане электрики попросили майнеров отключить фермы из-за сильных холодов и возникающих перегрузок в сетях.

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