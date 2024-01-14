В российском регионе попросили майнеров отключить фермы из-за сильных холодов

В Дагестане электрики попросили майнеров отключить фермы из-за сильных холодов

В Дагестане электрики попросили майнеров отключить фермы из-за сильных холодов и возникающих перегрузок в сетях, об этом заявил филиал компании «Россети Северный Кавказ» в Telegram-канале.

В российском регионе попросили владельцев майнинговых ферм подумать о близких и соседях и отключить оборудование, чтобы не провоцировать технологические нарушения.

«По динамике загрузки сети, которая резко возрастает в короткие промежутки времени, можно сделать вывод, что нагрузка вызвана именно майнинговыми фермами», — подчеркнули в филиале, уточнив, что особенно сложная ситуация складывается в нескольких микрорайонов Махачкалы.

Ранее сообщалось, что майнер с Сахалина незаконно подключился к сетям и с декабря 2021 года по май 2022 года украл электричества на 22 миллиона рублей. Мужчину арестовали.

