Россиянам назвали секрет получения 40-процентной скидки при покупке жилья

Инвестор Аверс: При оплате квартиры наличными можно получить скидку 25-40%

Практически у любого застройщика в России можно получить скидку при покупке жилья. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт рынка недвижимости, инвестор Ксения Аверс.

Она заверила, что размер дисконта может достигать 25-40 процентов, однако нужно соблюдать одно условие: жилье должно быть приобретено за наличные.

Аверс при этом посоветовала не покупать квартиру в доме, который только начинает строиться, — чтобы не столкнуться с задержками и снижением качества жилья. Она посоветовала выбирать дом, который сдается в настоящее время либо будет сдаваться в течение ближайшего полугода.

Ранее была названа самая дешевая студия в Москве. Это жилье за 4,3 миллиона рублей площадью 13 квадратных метров в Западном административном округе (ЗАО).