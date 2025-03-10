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04:38, 10 марта 2025Экономика

Россиянам назвали способ вернуть часть потраченных на лечение денег

Депутат Леонов: Россияне смогут вернуть за лечение до 19,5 тысячи рублей
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

В 2025 году жители России смогут получить до 19 500 рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения. О способе вернуть часть потраченных средств РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Парламентарий уточнил, что с 2025 года максимально допустимая сумма, с которой можно получить налоговый вычет за лечение, повысилась до 150 тысяч рублей.

«Важно, что оформить вычет можно только за те расходы, которые производились в предыдущем отчетном году. Это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС», — добавил он.

Ранее эксперт Надежда Нестерова рассказала, что в России можно оформить налоговый вычет за спорт, благотворительность и добровольное медицинское страхование. Для этого необходимо собрать необходимые документы и подать декларацию 3-НДФЛ.

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