Россиянам рассказали о трех малоизвестных способах получить налоговый вычет

Налоговый консультант Нестерова напомнила о возможности оформить вычет за спорт

В России можно оформить налоговый вычет за спорт, благотворительность и добровольное медицинское страхование (ДМС), напомнила налоговый консультант, руководитель сети бухгалтерских агентств Надежда Нестерова. Специалист рассказала «Ленте.ру» о трех малоизвестных способах получить налоговый вычет.

«Многие россияне знают о стандартных налоговых вычетах, таких как вычеты на лечение, обучение или покупку жилья. Однако существуют и менее известные, но не менее полезные налоговые льготы, которые могут помочь сэкономить значительные суммы. (...) Многие просто не знают, что такие вычеты существуют, или считают процесс их оформления слишком сложным. Однако на самом деле все, что требуется, — это собрать необходимые документы и подать декларацию 3-НДФЛ», — объяснила эксперт.

Во-первых, россияне могут оформить налоговый вычет за занятия спортом, объяснила Нестерова. «С 2022 года россияне могут получить налоговый вычет за расходы на занятия спортом. Это касается оплаты абонементов в фитнес-клубы, спортивные секции и другие организации, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги. Условия: Вычет предоставляется на сумму до 150 тысяч рублей в год. Это означает, что можно вернуть до 19,5 тысячи рублей (13 процентов от 150 тысяч)», — отметила она.

Вычет можно оформить только в том случае, если организация или ИП, оказывающие услуги, находятся в специальном списке: для получения средств необходимо сохранить договор с организацией, чеки об оплате и подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию, если расходы до 2024 года, добавила Нестерова.

Кроме того, в России можно получить налоговый вычет за благотворительность, рассказала эксперт.

«Россияне, которые жертвуют деньги на благотворительность, также могут вернуть часть средств через налоговый вычет. Условия: Вычет предоставляется на сумму до 25 процентов от годового дохода. Например, если ваш доход за год составил один миллион рублей, то максимальная сумма расходов на благотворительность, с которой можно получить вычет, — 250 тысяч рублей. Соответственно, вернуть можно до 32,5 тысячи рублей (13 процентов от 250 тысяч)», — сообщила собеседница «Ленты.ру», добавив, что для получения вычета нужно предоставить документы, подтверждающие пожертвования (договор с благотворительной организацией, квитанции об оплате) и подать декларацию 3-НДФЛ.

Последним малоизвестным вычетом консультант назвала добровольное медицинское страхование. «Многие россияне оформляют полисы ДМС для себя или своих близких, но не знают, что часть этих расходов можно вернуть. Условия: Вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год. Это означает, что можно вернуть до 15,6 тысячи рублей (13 процентов от 120 тысяч)», — подчеркнула специалист.

Для получения этого вычета нужно предоставить договор ДМС, чеки об оплате и декларацию 3-НДФЛ, отметила Нестерова. Она подчеркнула, что вычет на ДМС можно комбинировать с другими социальными вычетами (например, на лечение или обучение), но общая сумма возврата не может превышать 15,6 тысячи рублей в год.

Эксперт также дала ряд рекомендаций для тех, кто хочет пользоваться возможностью получения вычета. Так, специалист советует внимательно изучать условия предоставления вычетов, сохранять все документы (договоры, чеки, квитанции) и не бояться обращаться в налоговую инспекцию или консультироваться с профессионалами.

Ранее стало известно, что с 1 января в РФ выросли вдвое некоторые стандартные налоговые вычеты для семей с детьми. Вычет на первого ребенка не изменился и составляет 1400 рублей, на второго увеличился до 2800, на третьего и последующих — до 6000 рублей.