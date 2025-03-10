Россиянам раскрыли способ узнать о скрытой протечке крана

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Работа счетчика при перекрытой воде говорит о протечке

Многие россияне могут платить за лишние кубометры воды и не замечать этого. Способ узнать о скрытой протечке крана раскрыл общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет News.ru.

Проверить наличие проблемы легко: перекрыть на ночь воду в квартире и посмотреть, будет ли работать счетчик. Если он продолжит крутиться, то где-то есть утечка, объяснил Бондарь.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева назвала россиянам самые простые способы меньше платить за ЖКУ. Сэкономить, по словам парламентария поможет замена обычных лампочек светодиодными и установка датчиков движения — так свет в помещениях будет гореть только по надобности.

Кроме того, стоит регулярно мыть окна, чтобы меньше нуждаться в искусственном освещении, и не ставить холодильник рядом с батареей или плитой — так он будет расходовать меньше энергии на поддержание температуры внутри.