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13:22, 10 марта 2025Экономика

Россиянам раскрыли способ узнать о скрытой протечке крана

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Работа счетчика при перекрытой воде говорит о протечке
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Jos Speetjens / Unsplash

Многие россияне могут платить за лишние кубометры воды и не замечать этого. Способ узнать о скрытой протечке крана раскрыл общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишет News.ru.

Проверить наличие проблемы легко: перекрыть на ночь воду в квартире и посмотреть, будет ли работать счетчик. Если он продолжит крутиться, то где-то есть утечка, объяснил Бондарь.

Ранее депутат Госдумы Светлана Разворотнева назвала россиянам самые простые способы меньше платить за ЖКУ. Сэкономить, по словам парламентария поможет замена обычных лампочек светодиодными и установка датчиков движения — так свет в помещениях будет гореть только по надобности.

Кроме того, стоит регулярно мыть окна, чтобы меньше нуждаться в искусственном освещении, и не ставить холодильник рядом с батареей или плитой — так он будет расходовать меньше энергии на поддержание температуры внутри.

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