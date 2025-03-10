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11:07, 10 марта 2025Россия

Россиянин избил детей за брошенный в его сторону снежок и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина избил двух детей за брошенный в его сторону снежок
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге мужчина в Академическом районе избил двух детей за брошенный в его сторону снежок. Действия россиянина попали на видео, кадры опубликовал региональный портал Е1.ru.

На представленном ролике видно, как двое мальчиков играют в снежки у забора школы. Рядом с ними гулял мужчина с собакой. В какой-то момент снежный снаряд полетел в сторону горожанина. В ответ россиянин подошел к одному из ребят и толкнул его в снег, затем он повернулся к другу ребенка и начал наносить удары.

По данным E1.ru, один из школьников отделался испугом, второго родители отвезли в больницу, где зафиксировали побои. У ребенка ушибы.

Родители пострадавших написали заявление в полицию. Взрослые рассказали, что на несовершеннолетних напал их сосед с нижнего этажа.

Ранее сообщалось, что житель Курска жестоко избил подростка в вейп-шопе.

ЖЗЛ
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