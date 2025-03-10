Россиянин описал девушек на пляже Испании фразой «ничего не стыдятся»

Российский путешественник побывал в испанском городе Торревьеха и зашел на местный пляж. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«Слышали выражение "испанский стыд"? Так вот, девушки на пляжах Испании точно ничего не стыдятся», — такой фразой описал увиденное россиянин.

По словам автора публикации, на испанских пляжах очень много татуированных девушек. «Причем, степень "татуированности" была очень разная — от небольшого цветочка на запястье и до здоровенных "татух" чуть ли не во всю спину. Это присуще и местной молодежи, и уже старшему поколению», — поделился он.

Во-вторых, блогер обратил внимание, что испанки даже за пределами пляжа свободно гуляют в купальниках. «Я привык, что на наших курортах так не принято. Если девушка покидает пляж, то всегда переодевается в уличную одежду или хотя бы накидывает парео», — удивился россиянин.

Кроме того, путешественник заметил, что местные девушки любят загорать топлес — в Испании это разрешено даже на многих общественных пляжах. «Как и в случае с татуировками, подобным "натуральным загаром" занимаются все возраста — и молодые девушки, и дамы "70 плюс". Говорю же, "испанский стыд" — это не про испанцев», — заключил автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал на пляже в Германии и рассказал, что местные женщины «охотно подставляют солнцу свои прелести». По его словам, это делают и 20-летние, и 70-летние немки.