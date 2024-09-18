Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:04, 18 сентября 2024Путешествия

Россиянин описал пляж в Германии фразой «фрау охотно подставляют солнцу свои прелести»

Фото: Daniel Munoz / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в Германии и сходил на местный пляж. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

«В Германии разрешено загорать топлес. И многие этим пользуются. Немецкие фрау охотно подставляют солнцу свои прелести — хоть в 20 лет, хоть в 70», — такими фразами описал свой опыт путешественник.

Материалы по теме:
Туристы из России хотят попасть в европейские страны. Что их там поджидает?
Туристы из России хотят попасть в европейские страны.Что их там поджидает?
15 августа 2024
«Некоторые думают, что на пляже устраивают оргии» Нудисты в России: кто они и что толкает их публично обнажаться?
«Некоторые думают, что на пляже устраивают оргии»Нудисты в России: кто они и что толкает их публично обнажаться?
7 июня 2024

Автор публикации пояснил, что в этой европейской стране есть три вида пляжей: традиционные, где можно отдыхать только в купальниках, «взрослые», при входе на которые нужно снимать всю одежду, и общие, где нет прямого запрета на наготу. По словам россиянина, на пляжах третьей категории как молодые, так и пожилые немки любят находиться «без верха», и местные мужчины не проявляют к ним никакого повышенного интереса.

«Но я обратил внимание, что на местных пляжах любят "отдыхать" приезжие мигранты. Вот они наоборот пялятся не стесняясь. Эти ребята даже не снимают верхнюю одежду — просто сидят на песке и глазеют по сторонам, попивая пивко», — удивился автор.

Ранее этот же тревел-блогер сходил на знаменитую «улицу красных фонарей» Репербан в Гамбурге. Он рассказал, что местные «работницы» не любят, когда их фотографируют, и могут пожаловаться на съемку своей «охране».

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Украина выпустила по России десятки беспилотников и ракеты. Какие регионы пострадали от атаки сильнее всего?

      Захарова заявила о реализации Британией идеологии «имперского фашизма» через Зеленского

      Британия и Франция захотели подписать новое военное соглашение из-за России

      Российского грузчика заподозрили в нападении на семиклассницу в лифте

      В США назвали организатора операции с пейджерами в Ливане

      Женщина лишилась ноги во время нападения акулы в океане и не выжила

      Россиянка захотела продлить договор услуг связи и потеряла более миллиона рублей

      Дети играли в лесу и нашли человеческие останки

      Маск предсказал США печальное будущее в случае поражения Трампа на выборах

      Врачи удалили женщине матку и яичники и пропустили вызванный плотоядными бактериями сепсис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше