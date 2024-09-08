Россиянин описал «улицу красных фонарей» в Германии фразой «100 евро — и делай что хочешь»

Российский тревел-блогер побывал Германии и сходил на знаменитую «улицу красных фонарей» Репербан в Гамбурге. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что все «увеселительные заведения взрослой направленности» на этой улице находятся под влиянием местной мафии, и туристам нужно знать правила поведения, чтобы не нарваться на проблемы. По его словам, местные «работницы» не любят, когда их фотографируют, они могут пожаловаться своей «охране».

«"100 евро — и делай что хочешь!", — так вышибалы начали разговор. —"Платишь 100 евро за час, а потом сам решай — можешь и дальше фотографировать, а можешь делом заняться". Пришлось объяснить, что я просто фотографировал цены в соседнем киоске с пиццей и фалафелем — они сделали вид, что поверили», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

Блогер добавил, что цены в местных публичных домах зависят от потребностей клиентов. Так, в «серьезном заведении» они могут доходить и до 1 тысячи евро (около 99,1 тысячи рублей).

Кроме того, россиянин отметил, что девушки на этой улице работают либо по трудовому договору, либо как индивидуальные предприниматели. «Они платят налоги и различные социальные взносы — так же, как и прочие работники», — пояснил он.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в немецкой деревне и рассказал о знакомстве с местными жительницами. Его внимание привлекли девушки, которые носили традиционные платья, шапочки и прочие атрибуты «настоящей фройляйн».