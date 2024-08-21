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07:30, 21 августа 2024Путешествия

Россиянин описал жительниц деревни в Германии фразой «есть на что посмотреть»

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в немецкой деревне и рассказал о знакомстве с местными жительницами. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации пояснил, что отправился в одну из самых красивых деревень Германии «с труднопроизносимым названием» недалеко от Гамбурга и попал на локальный фестиваль. Блогер признался, что ему особенно понравился местный колорит: многие гости были одеты в традиционные немецкие наряды, а вокруг играла задорная музыка.

«Особенно мое внимание привлекли местные девушки. Они носили традиционные платья, шапочки и прочие атрибуты "настоящей фройляйн" — короче, есть на что посмотреть», — такими фразами описал жительниц немецкой деревни россиянин.

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Путешественник добавил, что пара немок, с которыми он познакомился на фестивале, пригласили его переночевать у них дома. «Самое интересное, что денег с меня не взяли — это несмотря на то, что девушки были студентками. Они сказали, что сами много раз оставались так ночевать у друзей, то есть, это нормальная практика», — удивился автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша назвала привычки соотечественников, которые шокировали ее знакомых из Германии. В частности, иностранцы удивились очередям на кассе самообслуживания в супермаркете — они назвали это нарушением личного пространства.

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      Алина Черненко
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