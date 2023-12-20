Блогерша описала четыре привычки россиян фразой «у немцев волосы дыбом встали»

Российская путешественница назвала четыре привычки соотечественников, которые шокируют иностранцев. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор рассказала, что пригласила знакомых из Германии в гости в Россию. «У немцев волосы дыбом встали», — такой фразой описала она впечатления туристов от некоторых особенностей местных жителей.

В первую очередь блогерша отметила, что очереди на кассе самообслуживания в супермаркете оказались для иностранцев непривычными. Они назвали это нарушением личного пространства. «Немцу было трудно понять, почему все бегут к освободившемуся терминалу, не соблюдая четкой очередности, и стоят одной большой кучкой, а не друг за другом», — пояснила она.

По ее словам, приезжих из Германии также удивил стиль вождения россиян. Например, привычка разговаривать по телефону за рулем и маневрировать в пробке. Еще немцев поразило, что многие магазины и заведения в России работают круглосуточно. «Мои гости были просто в шоке от того, что многие россияне работают по ночам и по выходным, а услуги предоставляются 24/7», — отметила блогерша.

Она добавила, что немцам было трудно осознать запрет на продажу алкоголя по вечерам и праздникам, притом что в будний день спиртное можно купить свободно. «Лучше пейте в будние дни, чем в праздники? Где вообще у вас логика?» — привела путешественница слова знакомого.

Ранее эта же блогерша пообщалась со знакомой немкой, которая рассказала ей о зависти русским женщинам. Так, иностранке понравилась возможность в любое время суток заказать готовую еду.