Россиянина приговорили к шести годам заключения за мошенничество под видом NFT-проекта

В Москве осудили мужчину на шесть лет за мошенничество под видом NFT-проекта

В Москве осудили мужчину на шесть лет за мошенничество под видом NFT-проекта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, Илья Малов в ноябре 2022 года вместе с соучастниками создал в одном из мессенджеров группу для инвестирования цифровой валюты в NFT-проект. Он выдавал себя за успешного крипто-инвестора. На различных бизнес-встречах он знакомился с потерпевшими, которым сообщал, что занимается привлечением средств в бизнес-проект знакомого художника, который создает NFT-картины и размещает их на различных ресурсах. Со временем стоимость такого искусства возрастает и на этом можно заработать. После чего добавлял пострадавших в чат, где якобы размещал информацию о сделках.

После получения злоумышленником прав собственности на цифровую валюту от потерпевших он переставал выходить на связь. Похищенные средства переводил в цифровые кошельки. От его действий пострадало пять человек. Ущерб составил более 70 миллионов рублей. Для легализации дохода он приобрел недвижимость за 30 миллионов рублей и Lamborghini за 27 миллионов.

Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что мошенница обманула россиян на 300 миллионов рублей и сбежала после изменения личности.