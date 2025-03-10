Россиянки 8 марта избили пытавшегося познакомиться с ними мужчину

В Козельске Калужской области три местные жительницы избили посетителя кафе, пытавшегося познакомиться с ними. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Женщина отмечала праздник 8 Марта в клубе «Майами». В разгар веселья к ней подошел 47-летний разведенный мужчина, но понравившаяся ему женщина не только отказалась с ним знакомиться, но и возмутилась, что ей оказал внимание кавалер. Она позвонила 18-летней дочери и пожаловалась, а та, прихватив подругу, приехала к матери в кафе.
Они вызвали мужчину на улицу и там стали избивать. Посетители попытались помочь тому, но разъяренные женщины проявили агрессию и к ним. Прибывшие к потерявшему сознание мужчине медики не смогли ему помочь. Множественные удары по голове оказались летальными.
Женщины находились в состоянии алкогольного опьянения, их задержали и допросили.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина в Академическом районе избил двух детей за брошенный в его сторону снежок.