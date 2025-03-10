Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:10, 10 марта 2025Силовые структуры

Россиянки 8 марта избили пытавшегося познакомиться с ними мужчину

В Козельске 3 женщины забили до смерти мужчину за попытку познакомиться 8 марта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Козельске Калужской области три местные жительницы избили посетителя кафе, пытавшегося познакомиться с ними. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина отмечала праздник 8 Марта в клубе «Майами». В разгар веселья к ней подошел 47-летний разведенный мужчина, но понравившаяся ему женщина не только отказалась с ним знакомиться, но и возмутилась, что ей оказал внимание кавалер. Она позвонила 18-летней дочери и пожаловалась, а та, прихватив подругу, приехала к матери в кафе.

Они вызвали мужчину на улицу и там стали избивать. Посетители попытались помочь тому, но разъяренные женщины проявили агрессию и к ним. Прибывшие к потерявшему сознание мужчине медики не смогли ему помочь. Множественные удары по голове оказались летальными.

Женщины находились в состоянии алкогольного опьянения, их задержали и допросили.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина в Академическом районе избил двух детей за брошенный в его сторону снежок.

    Обсудить
    Последние новости

    «Думаю, у нас будет хороший результат». Трамп высказался о предстоящих переговорах США и Украины в Саудовской Аравии

    Подготовку к штурму Суджи и прорыв ВС России в город по газопроводу показали на карте

    Вероятность возобновления помощи США Украине оценили

    В российском регионе полицейские задержали организатора крупной нарколаборатории

    Лукашенко назначил премьер-министра Белоруссии

    Стало известно об избиениях мобилизованных в ВСУ из-за русского языка

    Российский губернатор заявил о готовности сдать анализы из-за «мерзких слухов про наркоту»

    В России назвали условие резкого снижения ключевой ставки

    Что делать, если на карту пришли деньги от неизвестного отправителя? В МВД объяснили, как защититься от мошенников

    Российские войска уничтожили в воздушном бою украинский истребитель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше