RusVesna: Российские военные уничтожили бойцов ВСУ у Дзержинска

Российские военнослужащие в районе Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили и уничтожили группы бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявлявших об «успешном контрнаступлении». Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«Малые группы ВСУ, проникшие в район, были быстро выявлены и ликвидированы благодаря умелым и профессиональным действиям российских войск», — говорится в публикации.

Российские военные нанесли удары по опорным пунктам ВСУ. Бойцы, которые оказали сопротивление или отказались сдаваться в плен, были уничтожены.

«В результате украинские боевики понесли тяжелые потери в живой силе, что полностью развенчало миф об их "успешном контрнаступлении"», — резюмируют военкоры.

Ранее сообщалось, что украинские военные массово бегут из поселка Мирный под Суджей. По информации некоторых источников, населенный пункт практически перешел под контроль российских войск.