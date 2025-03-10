Военкоры сообщили о массовом бегстве ВСУ из поселка под Суджей

RusVesna: Бойцы ВСУ массово бегут из поселка Мирный под Суджей

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово бегут из поселка Мирный под Суджей. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Отмечается, что, по информации некоторых источников, населенный пункт практически перешел под контроль российских войск. «Тиски вокруг города сжимаются на глазах», — говорится в публикации.

Ранее появились кадры бегства подразделений ВСУ из села Черкасское Поречное в Курской области. Сообщалось, что интенсивные бои продолжаются в районе Крестовоздвиженской церкви.