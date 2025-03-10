Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:30, 10 марта 2025Россия

Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области

Минобороны отчиталось об освобождении трех населенных пунктов в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) три населенных пункта в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России за сутки нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ, отметили в оборонном ведомстве.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных сроков, в которые ВС России полностью освободят Курскую область, нет. Помимо этого, он выразил уверенность в том, что армия России зачистит все приграничье.

    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о сроках освобождения Курской области

    Зеленский улетел в Саудовскую Аравию

    Россиянам назвали секрет получения 40-процентной скидки при покупке жилья

    Психолог раскрыла признаки эмоционального выгорания и способы с ним справиться

    Советники Трампа начали работать над смягчением санкций против России

    Летевший из Москвы самолет объявил сигнал срочности во время полета

    Названы последствия для США при ужесточении пошлин на китайские товары

    Спикер парламента Армении посоветовал искать украденные деньги в трусах

    Блогеру Митрошиной избрали меру пресечения по уголовному делу

    В Кремле оценили сворачивание в США программ по «российской угрозе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше