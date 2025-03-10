Минобороны отчиталось об освобождении трех населенных пунктов в Курской области

Российские войска освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) три населенных пункта в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Косица, Малая Локня и Черкасское Поречное», — говорится в сообщении.

Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России за сутки нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ, отметили в оборонном ведомстве.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных сроков, в которые ВС России полностью освободят Курскую область, нет. Помимо этого, он выразил уверенность в том, что армия России зачистит все приграничье.