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13:03, 10 марта 2025Россия

В России студентов избили до полусмерти из-за желания устроить сюрприз девушкам на 8 марта

В Екатеринбурге студентов избили до полусмерти и открыли по ним стрельбу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге двух студентов избили до полусмерти и открыли по ним стрельбу из-за их желания устроить девушкам сюрприз на 8 марта. Об этом стало известно Ura.ru от брата одного из пострадавших россиян.

Молодые люди планировали подарить своим возлюбленным полет над вечерним городом на вертолете. Перевозчика они искали на сайте объявлений.

В процессе у парней возник конфликт: один из пилотов посчитал, что студенты потакают мошенникам, и вызвал компанию на разборки. Оппонент представился сотрудником полиции, и горожане отправились к нему на встречу.

Мужчина вместо слов открыл огонь из дробовика по студентам. После этого он набросился на них с кулаками. Одному из парней удалось вырваться и попросить помощи у местных жителей. Все это время его друга жестоко избивали.

Когда парня привезли в больницу, у него диагностировали черепно-мозговую травму. Пациента поместили в реанимацию.

Полиция задержала дебошира, однако почему-то в тот же вечер отпустила. Пострадавшие так и не поняли, является ли в действительности их обидчик сотрудником правоохранительных органов.

В полиции комментариев по инциденту пока не давали.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае преподаватель сделал замечание студенту и повалил его на пол.

ЖЗЛ
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