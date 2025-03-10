Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:25, 10 марта 2025Экономика

Российским регионам рекомендовали отказаться от микроквартир

Минстрой рекомендовал регионам РФ не строить малогабаритные квартиры
Александра Качан (Редактор)

Фото: АГН «Москва»

Минстрой рекомендовал российским регионам не согласовывать новые проекты, которые предполагают строительство малогабаритного жилья. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В письме ведомства к властям регионов говорится об отказе в согласовании проектов, где площадь студий составляет менее 28 «квадратов», однокомнатных квартир — менее 36 «квадратов», двухкомнатных — менее 49 «квадратов», трехкомнатных — менее 66 «квадратов». Такие же ограничения минимальной площади жилья уже действуют в Москве.

В Минстрое подчеркнули, что документ носит рекомендательный характер и на данный момент вводить ограничения по площади нового жилья в стране не планируется. Однако эксперты допускают, что рекомендации могут превратиться в закрепленные нормы. Согласно прогнозам, в течение 2025-2027 годов к письму Минстроя прислушаются около 30-50 процентов регионов.

Ранее сообщалось, что в Москве малогабаритное жилье продолжило занимать лидирующие позиции на рынке даже после введения запрета на строительство. В феврале доля такого в предложении столичных новостроек выросла, превысив половину.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебросили бойцов «Айдара» в Курскую область

    Российская певица Zivert в откровенном наряде появилась на модном показе в Париже

    Сарик Андреасян отказался снимать избившего жену Марата Башарова

    Способный сбросить атомную бомбу на Россию космический корабль США приземлился

    Названы неожиданные последствия перекусов сладким

    МИД России лишил аккредитации дипломата одной страны за подозрения в разведке

    Овечкин поздравил Дзюбу с бомбардирским рекордом России

    Пара полосок на ногте у женщины оказались признаком смертельного заболевания

    Российским регионам рекомендовали отказаться от микроквартир

    Трех расправившихся с лидером ОПГ «Ташкентские» киллеров задержали спустя 16 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше