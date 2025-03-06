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14:59, 6 марта 2025Экономика

В Москве продолжили продавать микроквартиры после запрета на строительство

BnMAP.pro: Ассортимент микрожилья в Москве растет и после запрета строительства
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Малогабаритное жилье продолжает занимать лидирующие позиции на столичном рынке даже после введения запрета на их строительство. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику платформы BnMAP.pro.

За февраль доля микрожилья в ассортименте столичных новостроек даже выросла, перевалив за половину: предложение в пределах как Старой, так и Новой Москвы достигло 51 процента. В массовом сегменте показатель поднялся до 59 процентов, в бизнес-классе — до 45 процентов. Число студий среди первичных лотов увеличилось до 15 процентов (9,3 тысячи объектов), доля однокомнатных квартир в предложении выросла до 36 процентов (22,3 тысячи объектов). Недавний запрет на строительство малогабаритных квартир пока не сказался на рынке, так как появляющиеся в продаже объекты были согласованы еще до нововведений столичных властей. Последствия нового закона будут заметны лишь через год-полтора, полагают эксперты.

Популярность малометражки начали набирать с введения льготной ипотеки в 2020 году. Выводя на рынок лоты такой скромной площади, девелоперы могли повышать стоимость квадратного метра, оставаясь при это в рамках кредитных лимитов. С мая 2020 года ассортимент студий вырос в 3,6 раза, а «однушек» — почти вдвое, подсчитали аналитики.

Запрет касается строительства студий и микроквартиры площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по прогнозам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.

Как уточняется, нововведение не затронет апартаменты, которые не считаются жилым фондом. Это обстоятельство может побудить девелоперов увеличить число апарт-комплексов на рынке.

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