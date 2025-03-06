В Москве продолжили продавать микроквартиры после запрета на строительство

BnMAP.pro: Ассортимент микрожилья в Москве растет и после запрета строительства

Малогабаритное жилье продолжает занимать лидирующие позиции на столичном рынке даже после введения запрета на их строительство. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику платформы BnMAP.pro.

За февраль доля микрожилья в ассортименте столичных новостроек даже выросла, перевалив за половину: предложение в пределах как Старой, так и Новой Москвы достигло 51 процента. В массовом сегменте показатель поднялся до 59 процентов, в бизнес-классе — до 45 процентов. Число студий среди первичных лотов увеличилось до 15 процентов (9,3 тысячи объектов), доля однокомнатных квартир в предложении выросла до 36 процентов (22,3 тысячи объектов). Недавний запрет на строительство малогабаритных квартир пока не сказался на рынке, так как появляющиеся в продаже объекты были согласованы еще до нововведений столичных властей. Последствия нового закона будут заметны лишь через год-полтора, полагают эксперты.

Популярность малометражки начали набирать с введения льготной ипотеки в 2020 году. Выводя на рынок лоты такой скромной площади, девелоперы могли повышать стоимость квадратного метра, оставаясь при это в рамках кредитных лимитов. С мая 2020 года ассортимент студий вырос в 3,6 раза, а «однушек» — почти вдвое, подсчитали аналитики.

Запрет касается строительства студий и микроквартиры площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по прогнозам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.

Как уточняется, нововведение не затронет апартаменты, которые не считаются жилым фондом. Это обстоятельство может побудить девелоперов увеличить число апарт-комплексов на рынке.