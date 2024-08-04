Назван способ обойти запрет на строительство микроквартир

Эксперт Агеева: запрет на строительство «малометражек» не касается апартаментов

Застройщики нашли способ обойти запрет на строительство малометражного жилья в Москве. О лазейке для столичных девелоперов «Взгляду» рассказала основатель агентства недвижимости Ageeva Real Estate Татьяна Агеева.

Как напоминает эксперт, нововведение не касается апартаментов, ведь данный вид недвижимости не является жилым фондом. По прогнозам Агеевой, девелоперы, продолжая ориентироваться на малогабаритные объекты, увеличат число апарт-комплексов на рынке. Особенность апартаментов заключается в том, что в них нельзя прописаться. Кроме того, требования к инфраструктуре для таких лотов далеко не так высоки.

Ранее в Москомэкспертизе решили отказаться от строительства в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.