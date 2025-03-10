Российский дипломат рассказал о сотрудничестве с США по Сирии

Небензя: Россия находится в контакте с США по вопросу эскалации в Сирии

Россия находится в контакте с США по вопросу эскалации в Сирии. О сотрудничестве Москвы и Вашингтона рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-подхода на вопрос о том, координируется ли РФ с США по проблеме эскалации в Сирии, дипломат ответил положительно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что проявление насилия в Сирии вызывает озабоченность России. По его словам, для нормализации ситуации в стране этот вопрос нужно срочно рассматривать, в том числе в ООН.