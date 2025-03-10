Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:29, 10 марта 2025Мир

Российский дипломат рассказал о сотрудничестве с США по Сирии

Небензя: Россия находится в контакте с США по вопросу эскалации в Сирии
Семен Александров (редактор)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Россия находится в контакте с США по вопросу эскалации в Сирии. О сотрудничестве Москвы и Вашингтона рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

В ходе пресс-подхода на вопрос о том, координируется ли РФ с США по проблеме эскалации в Сирии, дипломат ответил положительно.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что проявление насилия в Сирии вызывает озабоченность России. По его словам, для нормализации ситуации в стране этот вопрос нужно срочно рассматривать, в том числе в ООН.

    Обсудить
    Последние новости

    Главком ВСУ прокомментировал положение украинских войск в Курской области

    Главком ВСУ подтвердил отступление украинских войск в Курской области

    В России понизили курсы зарубежных валют

    Водитель Tesla на Украине прокатил курящего военкома на капоте

    Нефтяной танкер США загорелся у берегов Великобритании

    В России появится новый автобренд

    Журова назвала способного повлиять на снятие санкций с российского спорта человека

    В России снизились ставки по ипотеке

    Американские «Апачи» получили израильскую «длинную руку»

    Стрелявшему по школьникам россиянину предъявлено обвинение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше