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13:20, 10 марта 2025Мир

В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии

Песков: Проявление насилия в Сирии вызывает озабоченность России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Проявление насилия в Сирии вызывает озабоченность России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Там [в Сирии[ происходит проявление насилия, которое не может не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и международных организациях», — сказал он.

По его словам, для нормализации ситуации в стране этот вопрос нужно срочно рассматривать, в том числе в ООН.

Ранее временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о попытках вовлечь страну в гражданскую войну. Он отметил, что в Сирии будет сформирован комитет с целью установить и привести к ответственности зачинщиков столкновений.

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