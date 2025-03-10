В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии

Песков: Проявление насилия в Сирии вызывает озабоченность России

Проявление насилия в Сирии вызывает озабоченность России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Там [в Сирии[ происходит проявление насилия, которое не может не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира и международных организациях», — сказал он.

По его словам, для нормализации ситуации в стране этот вопрос нужно срочно рассматривать, в том числе в ООН.

Ранее временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о попытках вовлечь страну в гражданскую войну. Он отметил, что в Сирии будет сформирован комитет с целью установить и привести к ответственности зачинщиков столкновений.