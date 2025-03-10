В Сирии заявили о попытках вовлечь страну в гражданскую войну

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о попытках вовлечь страну в гражданскую войну. Его слова передает Reuters.
«Сегодня, в этот критический момент, мы столкнулись с новой опасностью — попыткой остатков прежнего режима и их иностранных покровителей спровоцировать новую вражду и втянуть нашу страну в гражданскую войну», — сообщил глава государства.
По его словам, в Сирии будет сформирован комитет с целью установить и привести к ответственности «каждого зачинщика столкновений». Он добавил, что временное правительство не позволит втянуть государство в гражданскую войну.
Ранее Россия и США запросили экстренные закрытые консультации Совета безопасности (СБ) ООН по вопросу ситуации в Сирии.
В начале марта в стране началось восстание христиан и алавитов против захватившей власть в стране организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России).