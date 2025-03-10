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06:14, 10 марта 2025Мир

Россия и США запросили экстренные консультации ООН по Сирии

Россия и США запросили экстренные консультации Совбеза ООН по Сирии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: UN Photo / XinHua / Global Look Press

Россия и США запросили экстренные закрытые консультации Совета безопасности (СБ) ООН по вопросу ситуации в Сирии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил дипломат Дмитрий Полянский.

«РФ и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии», — рассказал он. Ожидается, что они будут назначены на 10 марта в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск), добавил Полянский.

Прежде сообщалось, что за последние несколько дней в прибрежной части Сирии были убиты 745 гражданских. Общее число жертв превысило тысячу человек.

Сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада 6 марта начали восстание против захватившей власть в стране организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа назвал это «ожидаемыми проблемами».

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