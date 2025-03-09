В Сирии за несколько дней убили более 700 гражданских

РИА Новости: В Сирии за последние несколько дней погибли 745 мирных жителей

За последние несколько дней в прибрежной части Сирии были убиты 745 гражданских. Общее число жертв превысило тысячу человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

«По состоянию на вечер субботы (8 марта, — прим. «Ленты.ру») общее число жертв достигло 1018, среди них 745 мирных жителей, которые были хладнокровно ликвидированы и убиты в ходе конфессиональных массовых расправ», — сказано в сообщении.

Кроме того, погибли 125 представителей сил безопасности и союзных им сил. Также были убиты 148 противников новых властей республики.

Ранее в Сирии началось восстание противников новой власти. Начались боевые столкновения. Минобороны страны приняло решение закрыть дороги. Позднее стало известно, что противники новой власти укрылись на российской базе в Хмеймиме.