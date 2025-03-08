Минобороны Сирии заявило о закрытии дорог

Минобороны Сирии закрыло для въезда часть страны, где происходят столкновения

Министерство обороны Сирии и силы безопасности страны объявили о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть государства. Об этом сообщает местное государственное агентство Sana.

Такое решение было принято из-за вспыхнувших вооруженных столкновений в городе Джебла, нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус. Ожесточенные боестолкновения происходят между сирийскими силами безопасности и вооруженными противниками новых сирийских властей.

Также известно, что местные власти ввели комендантский час. Президент переходного периода Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды сложить оружие.

Ранее стало известно, что новую власть в Сирии уличили в желании уничтожить христиан и алавитов.