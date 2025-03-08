Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:46, 8 марта 2025Мир

Минобороны Сирии заявило о закрытии дорог

Минобороны Сирии закрыло для въезда часть страны, где происходят столкновения
Андрей Шеньшаков

Фото: Saleh Salem / Reuters

Министерство обороны Сирии и силы безопасности страны объявили о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть государства. Об этом сообщает местное государственное агентство Sana.

Такое решение было принято из-за вспыхнувших вооруженных столкновений в городе Джебла, нескольких районах города Латакия и в горной местности провинций Латакия и Тартус. Ожесточенные боестолкновения происходят между сирийскими силами безопасности и вооруженными противниками новых сирийских властей.

Также известно, что местные власти ввели комендантский час. Президент переходного периода Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды сложить оружие.

Ранее стало известно, что новую власть в Сирии уличили в желании уничтожить христиан и алавитов.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские бойцы зашли в тыл ВСУ в Судже по подземному газопроводу

    Чернышенко назвал число занимающихся спортом в России женщин

    США продолжили передавать данные Украине

    В Кремле уличили Францию во лжи и нарушении Минских соглашений

    Армия России уничтожила украинский «Град»

    Люди провалились под лед в Подмосковье

    Россиянин пострадал при попытке защитить финских туристок от насильников

    Каллас объявила о необходимости усилить поддержку Киева после массированных ударов России

    Стало известно об освобождении населенного пункта в ходе боев за Суджу

    Над российским регионом сбили несколько украинских беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше