Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:40, 8 марта 2025Мир

Противники новых властей Сирии укрылись на российской базе

Противники новых властей Сирии укрылись на российской базе в Хмеймиме
Андрей Шеньшаков

Фото: Karam al-Masri / Reuters

Противники новых властей Сирии и жертвы репрессий укрылись на российской базе в Хмеймиме. Об этом сообщает Al Jazeera.

Cотни сирийцев и члены их семей укрылись на российской военной базе, боясь преследований со стороны пришедших к власти в стране. При этом, неизвестно, в каком статусе они находятся на данный момент и разыскивают ли их представители нового правительства. Агентство Reuters пишет, что среди укрывшихся в первую очередь алавиты и христиане.

На данный момент у России в Сирии есть две военные базы — авиационная в Хмеймиме и военно-морская в Тартусе. Обе они были арендованы в 2017 году на срок 49 лет. После свержения Башара Асада в декабре 2024 года судьба обеих баз остается туманной, но известно, что Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении контроля над ними.

Ранее стало известно, что новую власть в Сирии уличили в желании уничтожить христиан и алавитов, а в нескольких регионах страны начались протесты и вооруженные столкновения.

    Обсудить
    Последние новости

    Евгений Петросян госпитализирован с кровотечением. Его жена эмоционально обратилась к журналистам

    Россиянам на севере Казахстана начали блокировать счета

    Умер глава ассоциации ветеранов группы «Альфа»

    Бастрыкин взял на контроль ЧП в цирке

    Алаудинов заявил о масштабном наступлении ВС России на всех участках в Курской области

    В ФРГ заявили об успешном завершении создания правящей коалиции

    РПЛ отреагировала на расистские оскорбления в адрес игрока «Зенита»

    В Финляндии призвали Россию поскорее разгромить ВСУ

    Противники новых властей Сирии укрылись на российской базе

    Пропалестинские активисты перекопали поле для гольфа Трампа в знак протеста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше