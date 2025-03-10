Российский губернатор раскрыл подробности ночной атаки украинских БПЛА

Орловский губернатор Клычков: При атаке двух БПЛА никто из жителей не пострадал

При ночной атаке двух украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) никто из жителей Орловской области не пострадал. Такие подробности об инциденте раскрыл губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он отметил, что значительных повреждений на земле также удалось избежать. На местах происшествий оперативными службами ведутся проверки, пояснил Клычков.

По его данным, дроны были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны.

«Снова благодарим наших военнослужащих за бдительность и мужество», — написал орловский губернатор.

До этого сообщалось, что российские силы ПВО уничтожили 228 украинских беспилотников.

Тогда же в Минобороны России заявили, что удалось сбить корректируемую авиабомбу JDAM и два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ).