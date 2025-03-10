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05:29, 10 марта 2025Россия

Российский регион подвергся атаке беспилотников

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью уничтожено несколько беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько дронов в двух районах области. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее стало известно о попытке атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске Самарской области. Местные жители сообщали о мощных взрывах и ярких вспышках в небе над городом.

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