Российский регион подвергся атаке беспилотников

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью уничтожено несколько беспилотников

Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По его словам, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько дронов в двух районах области. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Ранее стало известно о попытке атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске Самарской области. Местные жители сообщали о мощных взрывах и ярких вспышках в небе над городом.