Российского генерала осудят по делу о взятке на 12 миллионов рублей

В Москве осудят генерала Оглоблина по делу о взятке на 12 миллионов рублей

В Москве осудят генерала Оглоблина по делу о взятке на 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 годы при исполнении государственного оборонного контракта Министерством обороны были заключены договоры с ОАО Пермский телефонный завод «Телта» на поставку устройств связи на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Контроль за исполнением был возложен на начальника управления планирования связи генерал-майора Александра Оглоблина. В этот же период он получил взятку за общее покровительство от представителей завода в размере 12 миллионов рублей.

По ходатайству следователя суд избрал Оглоблину меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывших сотрудников Минобороны осудят по делу о взятках.

