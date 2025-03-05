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17:40, 5 марта 2025Силовые структуры

Бывших сотрудников Минобороны осудят по делу о взятках

В Москве будут судить двух экс-сотрудников МО РФ Чекмазова и Фомина за взятки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

235-й гарнизонный военный суд в Москве рассмотрит дело против бывших сотрудников управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина, обвиняемых в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета России (СКР).

Следователи направили дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере при выполнении государственного контракта») УК РФ в суд.

По данным следствия, с июня 2023 года по 3 сентября 2024 года Чекмазов и Фомин получили от замгендиректора фирмы «Оборонтест» Александра Сухарева взятки на общую сумму 7,7 миллиона рублей за покровительство при реализации госконтрактов.

Ранее 5 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела против бывших сотрудников военного ведомства. Следствие установило, что в 2016 году и 2022 году Минобороны и «Оборонтест» заключили два контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках гособоронзаказа общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей.

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