Бывшим сотрудникам Минобороны России избрали меру пресечения по делу о взятках

Суд избрал меру пресечения двум экс-сотрудникам Минобороны РФ за взятки

Уголовное дело о взяточничестве возбуждено еще против двух экс-сотрудников Минобороны

Начало событий в новости Уголовное дело о взяточничестве возбуждено еще против двух экс-сотрудников Минобороны

Суд избрал меру пресечения бывшим сотрудникам управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России Андрею Чекмазову и Дмитрию Фомину, обвиняемым в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Чекмазов по ходатайству следствия заключен под стражу, Фомина взяли под домашний арест.

По данным следствия, с июня 2023 года по 3 сентября 2024 года они получили от замгендиректора фирмы «Оборонтест» Александра Сухарева взятки на общую сумму 7,7 миллиона рублей за покровительство при реализации госконтрактов.

Ранее 5 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела против бывших сотрудников военного ведомства. Следствие установило, что в 2016 году и 2022 году Минобороны и «Оборонтест» заключили два контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках гособоронзаказа общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей.