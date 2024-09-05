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13:28, 5 сентября 2024Силовые структуры

Бывшим сотрудникам Минобороны России избрали меру пресечения по делу о взятках

Суд избрал меру пресечения двум экс-сотрудникам Минобороны РФ за взятки
Начало событий в новости Уголовное дело о взяточничестве возбуждено еще против двух экс-сотрудников Минобороны

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд избрал меру пресечения бывшим сотрудникам управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России Андрею Чекмазову и Дмитрию Фомину, обвиняемым в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Чекмазов по ходатайству следствия заключен под стражу, Фомина взяли под домашний арест.

По данным следствия, с июня 2023 года по 3 сентября 2024 года они получили от замгендиректора фирмы «Оборонтест» Александра Сухарева взятки на общую сумму 7,7 миллиона рублей за покровительство при реализации госконтрактов.

Ранее 5 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела против бывших сотрудников военного ведомства. Следствие установило, что в 2016 году и 2022 году Минобороны и «Оборонтест» заключили два контракта на выполнение опытно-конструкторских работ в рамках гособоронзаказа общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей.

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      Любовь Ширижик
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