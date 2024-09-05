Уголовное дело о взяточничестве возбуждено еще против двух экс-сотрудников Минобороны

Дело о взяточничестве возбуждено против двух полковников запаса Минобороны

Начало событий в новости Задержанного за взятку замглавы военного округа этапировали в Москву

Следствие возбудило еще одно уголовное дело о взяточничестве в отношении полковников запаса Дмитрия Фомина и Андрея Чекмазова. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, экс-сотрудники Министерства обороны России Фомин и Чекмазов получили от заместителя генерального директора АО «Оборонтест» 7 миллионов 710 тысяч рублей за принятие опытно-конструкторских работ по контракту на 1,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что 3 сентября В Москве суд арестовал заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВо) генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о взятке. Дело Муминджанова связано с периодом его работы на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны.

