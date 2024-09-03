В Москве суд арестовал замкомандующего ЛенВо Муминджанова по делу о взятке

В Москве суд арестовал заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВо) генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Информационном центре Следственного комитета (СК) России.

Муминджанов заключен под стражу на срок до 2 ноября. После оглашения решения судья, адвокат замкомандующего ЛенВо заявил, что защита обжалует его арест. — передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее сообщалось, что дело Муминджанова связано с периодом его работы на должности руководителя Департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Отвечая за вещевое обеспечение Вооруженных сил России, он содействовал заключению контрактов на поставку обмундирования на сумму более 1,5 миллиарда рублей с коммерческими организациями, за что получил взятку в 20 миллионов рублей. Известно, что в собственности замкомандующего военным округом и его семьи находится недвижимость на сумму 120 миллионов рублей.