С владельцев потерпевших крушение танкеров потребовали сотни миллионов рублей

Власти Анапы потребовали с владельцев потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» 211 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии курортного города в Telegram-канале.
Мэрия Анапы подала соответствующий иск против компаний «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг» в арбитражный суд Краснодарского края. Сумма, которую требуют с ответчиков, эквивалентна той, которую муниципалитет затратил к настоящему моменту на ликвидацию последствий ЧС.
«Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования», — отметили в пресс-службе.
Власти напомнили, что в результате крушения танкеров и последующего разлива нефтепродуктов был нанесен ущерб местной природе, введен режим ЧС сначала муниципального, а затем регионального и федерального уровней.
Ранее сообщалось, что севшее на мель судно «Волгонефть-239» полностью достали из воды в Краснодарском крае.