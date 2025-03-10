С владельцев потерпевших крушение танкеров потребовали сотни миллионов рублей

Анапа потребовала с владельцев потерпевших крушение танкеров 211 млн рублей

Власти Анапы потребовали с владельцев потерпевших крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212» 211 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии курортного города в Telegram-канале.

Мэрия Анапы подала соответствующий иск против компаний «Волгатранснефть» и «Кама шиппинг» в арбитражный суд Краснодарского края. Сумма, которую требуют с ответчиков, эквивалентна той, которую муниципалитет затратил к настоящему моменту на ликвидацию последствий ЧС.

«Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования», — отметили в пресс-службе.

Власти напомнили, что в результате крушения танкеров и последующего разлива нефтепродуктов был нанесен ущерб местной природе, введен режим ЧС сначала муниципального, а затем регионального и федерального уровней.

Ранее сообщалось, что севшее на мель судно «Волгонефть-239» полностью достали из воды в Краснодарском крае.