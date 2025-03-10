«Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала откровенные снимки из сауны

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», показала откровенные снимки из сауны. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлена на размещенных кадрах, лежа на деревянной скамье. На ней очки с прозрачными линзами и бикини черного цвета, состоящее из частично оголяющего грудь бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Также можно заметить, что изделие оформлено декоративными вставками в виде цветов.

«Просто хотела сделать ваш день значительно лучше...» — подписала девушка пост, который набрал 97,5 тысячи лайков.

Ранее сообщалось, что колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара показала откровенные снимки времен своей молодости.

