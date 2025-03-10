Самолет оказался в десятках метров от другого лайнера и едва не врезался в него

Aeroin: Пассажирский самолет Azul едва не врезался в другой лайнер в воздухе

Пассажирский самолет авиакомпании Azul едва не врезался в другой лайнер в воздухе. Об этом сообщил портал Aeroin.

Уточняется, что инцидент произошел 4 февраля, однако подробности о нем стали известны только 9 марта. Airbus A330 выполнял рейс из бразильского города Виракопус в Форт-Лодердейл, США.

При заходе на посадку пассажирский лайнер оказался в трех десятках метров от частного Cessna Caravan. Отмечается, что минимальная допустимая дистанция между самолетами составляет 12 метров. Пилотам пришлось совершить экстренный маневр и набрать высоту, чтобы избежать столкновения.

В результате одна из бортпроводниц получила вывих лодыжки. После посадки экипаж сообщил о происшествии, а пострадавшую отправили в медпункт.

Azul уволила обоих пилотов за невнимательность. Третий пилот, который находился в кабине, но не управлял самолетом, остался в компании, но прошел дополнительное обучение.

Ранее пилот Qantas успешно посадил самолет во время шторма и восхитил пользователей сети. Они назвали его действия «шедевром приземления».