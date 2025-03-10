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12:00, 10 марта 2025Мир

Северная Корея предупредила о возможном начале войны из-за одной случайной ошибки

КНДР предупредила о возможной войне из-за инцидента с бомбой в Южной Корее
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Северная Корея осудила совместные военные учения США и Южной Кореи, предупредив о возможном начале войны из-за случайной ошибки. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Предостережения КНДР прозвучали после того, как самолет южно-корейских Военно-воздушных сил (ВВС) по ошибке сбросил бомбу на деревню на территории страны.

«Это опасный провокационный акт нагнетания напряженной ситуации на Корейском полуострове, который может спровоцировать физический конфликт между двумя сторонами посредством случайного выстрела», — заявило министерство иностранных дел Пхеньяна.

Совместные учения США и Южной Кореи «Щит свободы 2025» стартовали 10 марта и продлятся до 21 числа.

6 марта бомба ВВС Южной Кореи упала на дом в Пхочхоне, провинция Кенгидо, в результате чего пострадали 15 человек. В момент падения бомбы весь город ощутил сильное сотрясение. На опубликованных кадрах с места событий видно, что у домов, пострадавших от бомб, обрушились крыши и стены, а все окна выбиты. Также в результате удара повреждены деревья.

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