Сброс бомбы в Южной Корее попал на видео

Случайный сброс бомбы в Южной Корее во время учений попал на видео

Случайный сброс бомбы в ходе совместных с США военных учений в Южной Корее попал на видео. Соответствующие кадры публикует агентство «Ёнхап».

«Подтверждено, что сегодня утром, 6 марта, бомба ВВС упала на дом в Пхочхоне, провинция Кенгидо, в результате чего пострадали 15 человек. Говорят, что толчок был настолько сильным, что в момент падения бомбы весь город ощутил сильное сотрясение», — отмечает корреспондент агентства.

В частности, на опубликованных кадрах с места событий видно, что у домов, пострадавших от бомб, обрушились крыши и стены, а все окна выбиты. Также в результате удара повреждены деревья. Как дополнительно отмечают очевидцы, место падения заполнилось дымом.

Ранее стало известно, что число пострадавших от случайного сброса бомбы самолетом в ходе военных учений в Южной Корее выросло до пятнадцати человек. Уточняется, что среди них есть как военные, так и мирные жители. На данный момент двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные получили легкие ранения.