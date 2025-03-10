Предсказано влияние сокращения Вашингтоном программ USAID на Россию

Американист Блохин объяснил, что сокращение программ USAID не повлияет на РФ

Закрытие 83 процентов программ Агентства по международному развитию США (USAID) направлено на главных политических противников Вашингтона, потому что это инструмент американской мягкой силы, объяснил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Влияние сокращения программ на Россию специалист спрогнозировал в беседе с «Лентой.ру».

«USAID — это один из ключевых элементов американской мягкой силы. Задача — не отказаться от этого инструмента, а сделать его более эффективным и конкурентоспособным. Потому что инструмент затупился. Тратились деньги на различные программы, которые отражали повестку демократов. [Сегодня в США хотят] направить все внимание не на Россию, не страны Восточной Европы, а на главных политических противников США: на Китай, на Иран и на страны Латинской Америки, которые должны, по мнению Вашингтона, находиться под влиянием США», — рассказал Блохин.

Вашингтон полагает, что сейчас инструменты мягкой силы какие-то затупились, какие-то отжили. Поэтому их задача — заточить этот инструментарий Константин Блохин политолог-американист

По мнению американиста, сегодня Соединенные Штаты не интересует давление на Москву.

«Белый дом улучшает отношения с Россией не потому, что там любят русских, а для того, чтобы сконцентрировать все свои ресурсы на новых геополитических вызовах. Этот инструмент мягкой силы будет другим. Может быть, он будет иначе называться. Но отказываться они точно от него не будут. Сейчас стоит задача его модернизировать, улучшить», — заключил он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты закрывают 83 процента программ Агентства по международному развитию США (USAID) после шести недель анализа его деятельности.

