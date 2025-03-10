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18:31, 10 марта 2025Мир

Спецпосланник Трампа раскрыл темы переговоров США и Украины

Уиткофф: США и Украина обсудят территориальные вопросы на переговорах в СА
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Американская и украинская делегации в ходе переговоров в Саудовской Аравии (СА) обсудят территориальные вопросы, соглашение по редкоземельным металлам и передачу разведывательных данных. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, передает Reuters.

«На повестке дня находятся важные вопросы, которые будут подниматься на переговорах. В них входит обсуждение протоколов безопасности для Украины — это их беспокоит, территориальные вопросы и энергетический аспект. Во время дискуссий все стороны должны четко обозначить свои ожидания. Ведь тогда мы сможем приступить к обсуждению возможных компромиссов», — рассказал представитель Белого дома.

Уиткофф подчеркнул, что американская сторона ожидает «значительного прогресса» от переговоров в Саудовской Аравии, поскольку Вашингтон «надеется на подписание» сделки по украинским полезным ископаемым.

Ранее стало известно, что США на переговорах в Саудовской Аравии намерены выяснить, согласна ли Украина пойти на материальные уступки России ради завершения конфликта. По словам одного из американских чиновников, Вашингтон хочет понять, заинтересован ли Киев в «реалистичном мире».

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