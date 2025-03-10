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01:31, 10 марта 2025Мир

США решили проверить Украину на готовность к уступкам России

Reuters: США хотят выяснить, готова ли Украина на материальные уступки России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

США на переговорах в Саудовской Аравии намерены выяснить, согласна ли Украина пойти на «материальные уступки» России ради завершения конфликта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам одного из них, Вашингтон хочет понять, заинтересован ли Киев в «реалистичном мире». «Нельзя сказать: "Я хочу мира" и "Я отказываюсь идти на компромисс по каким-либо вопросам"», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, американская делегация планирует узнать, насколько серьезно настроена украинская сторона на улучшение отношения с президентом США Дональдом Трампом после инцидента в Белом доме.

Ранее стало известно о планах Украины предложить частичное прекращение огня на встрече с США в Саудовской Аравии. Также Киев планирует убедить Вашингтон возобновить разведывательную и военную поддержку.

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