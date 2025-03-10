Украина попросит США возобновить военную помощь

FT: Киев намерен убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку

Украина попросит США возобновить разведывательную и военную поддержку на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии. Об этом пишет Financial Times (FT).

По данным издания, украинская делегация попытается убедить американскую сторону в готовности Киева к скорейшему завершению конфликта.

Также стало известно о планах Украины добиться от России частичного прекращения огня. Соответствующее предложение будет озвучено на встрече в Эр-Рияде. Оно будет касаться запрета на удары ракетами и беспилотниками большой дальности, а также на проведение военных операций в Черном море.