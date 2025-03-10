Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:38, 10 марта 2025Бывший СССР

Украина попросит США возобновить военную помощь

FT: Киев намерен убедить США возобновить разведывательную и военную поддержку
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украина попросит США возобновить разведывательную и военную поддержку на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии. Об этом пишет Financial Times (FT).

По данным издания, украинская делегация попытается убедить американскую сторону в готовности Киева к скорейшему завершению конфликта.

Также стало известно о планах Украины добиться от России частичного прекращения огня. Соответствующее предложение будет озвучено на встрече в Эр-Рияде. Оно будет касаться запрета на удары ракетами и беспилотниками большой дальности, а также на проведение военных операций в Черном море.

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные уничтожили заявлявших об «успешном контрнаступлении» бойцов ВСУ

    В Европе подвели неутешительные итоги работы Зеленского

    Россияне смогут отправлять посылки через Wildberries

    Имущество «королевы марафонов» выставят на торги

    Звезда «Очень странных дел» снялась без штанов для рекламы

    В США разбился небольшой самолет

    Бегство украинских военных от дрона из котла попало на видео

    Украина попросит США возобновить военную помощь

    В США сообщили о желании Трампа добиться ухода Зеленского

    Новорожденному отрезали половой орган

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше